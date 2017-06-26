Українці живуть в кращих умовах, ніж росіяни - дослідження

У щорічному рейтингу соціального прогресу цього року Україна посіла 64-те місце. За основними параметрами Україна випередила Росію, яка розташувалася на 67-й позиції, передає gazeta.ua з посиланням на socialprogressindex.com.

Рейтинг визначає розвиток країн за такими показниками: умови життя, освіта, медицина, свобода вибору та слова, захист прав людини, доступ до технологій, санітарні умови, толерантність.

Читайте такожНайбільше українці не довіряють Росії, майже 40% хочуть ввести з нею візовий режим - соціологи У рейтинг увійшли 128 країн. Список очолили Данія, Фінляндія та Ісландія. Перед Україною йдуть Туреччина, Тайланд і Домініканська Республіка. На 65-му та 66-му місцях - Білорусь та Південна Африка.