30% опитаних українців підтримують надання російській мові статусу державної - дослідження

30% опитаних українців підтримують надання російській мові статусу державної.

Про це йдеться у переданих агентству УНІАН результатах дослідження соціологічної групи "Рейтинг".

"Дві третини опитаних не підтримують надання російській мові статусу державної, 30% - підтримують, 7% - не визначилися", - йдеться у результатах дослідження.

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Протягом останніх 2 років спостерігається незначне зростання підтримки надання російській мові статусу державної мови. Найбільше його підтримують на Сході і Півдні та у містах.

Крім того, третина опитаних українців шкодують про розпад у 1991 році Радянського Союзу, 53% - не шкодують, 14% - не визначилися.

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Найбільше про розпад СРСР жалкують у Східних і Південних регіонах, жінки та люди старшого віку, а також виборці партії "За життя" і "Опозиційного блоку".

Дослідження було проведене 22-31 травня на замовлення журналу "Фокус". Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність - 3000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження - не більше 1,8%.