Жителів "ДНР" і "ЛНР" заманюють на роботу в Сибір та на Далекий Схід – ІС

Жителів окупованих територій заманюють на роботу в Сибір та на Далекий Схід.

За оперативними даними групи "Інформаційний спротив", в рамках спеціальної програми з «трудових ресурсів» під патронатом АП РФ для окупованих районів Донбасу, відразу в декількох містах, що перебувають під контролем «ДНР» і «ЛНР», фіксується поява «агентств» з працевлаштування в РФ.

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Дані «агентства» вербують місцевих жителів на роботу в Сибір і Далекий Схід, північні райони Росії (в основному на об'єкти дорожнього будівництва газо-нафто видобуток, в окремих випадках - на роботу в хімічній промисловості).