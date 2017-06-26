Жителів "ДНР" і "ЛНР" заманюють на роботу в Сибір та на Далекий Схід – ІС
18:15, 26 червня 2017Суспільство
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На окупованих територіях з'явилися «агентства», які вербують місцевих жителів на роботу в Сибір і Далекий Схід.
Жителів "ДНР" і "ЛНР" запрошують на роботу в північні райони Росії / фото nemodniy.ru
Жителів окупованих територій заманюють на роботу в Сибір та на Далекий Схід.
За оперативними даними групи "Інформаційний спротив", в рамках спеціальної програми з «трудових ресурсів» під патронатом АП РФ для окупованих районів Донбасу, відразу в декількох містах, що перебувають під контролем «ДНР» і «ЛНР», фіксується поява «агентств» з працевлаштування в РФ.
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Дані «агентства» вербують місцевих жителів на роботу в Сибір і Далекий Схід, північні райони Росії (в основному на об'єкти дорожнього будівництва газо-нафто видобуток, в окремих випадках - на роботу в хімічній промисловості).
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