У СБУ прокоментували масові хакерські атаки в Україні
16:03, 27 червня 2017Суспільство
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У безпековому відомстві припускають, що атаки організовані з території Росії або з окупованих територій Донбасу.
Ілюстрація REUTERS
У Службі безпеки України пояснили, що масові хакерські атаки на низку українських компанії могли бути організовані з території РФ. Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська, передає "Тиждень.ua".
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За її словами, у безпековому відомстві припускають, що атаки організовані з території Росії або з окупованих територій Донбасу. За даними СБУ, основні атаки здійснені на банківську сферу.
Як повідомляв УНІАН, в Україні 27 червня хакери атакували низку великих підприємств та установ. Зокрема, кібератаки були здійснені на сайти "Київенерго", "Укртелеком", "Ощадбанк" та "Нова пошта", комп'ютерну мережу Кабміну, столичний метрополітен.
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