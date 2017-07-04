ЗМІ назвали імена затриманих на Херсонщині ФСБшників

ЗМІ назвали імена двох російських військовослужбовців, яких 30 червня затримали на Херсонщині без документів співробітники Херсонського загону Держприкордонслужби спільно з бійцями Збройних сил України.

Про це інформує InformNapalm.

Повідомляється, що ім’я одного з військових стало відоме в день затримання. Порушником кордону виявився Володимир Кузнєцов - прикордонник ФСБ РФ з міста Благовєщенськ Амурської області Росії. Тепер встановлено ім'я другого ФСБшника: уродженець Ростовської області Аскар Кулуб, 25.12.1989 р.н.

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Вивчивши профілі Аскара у соцмережах, журналісти з’ясували, що Аскар має довгу спортивну кар'єру - на це вказує список його друзів і сторінки, відмічені росіянином в якості цікавих.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 30 червня прикордонники Херсонського загону спільно з військовослужбовцями ЗС України затримали двох невідомих без документів, і згодом встановили, що затримані є військовослужбовцями Прикордонної служби ФСБ РФ.

Крім того, прикордонна служба ФСБ Російської Федерації направила звернення українській стороні, в якій просить надати інформацію про двох російських військовослужбовців, які загубилися в Україні.

Каланчацький суд Херсонської області заарештував на 15 діб двох російських військових.