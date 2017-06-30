Суд заарештував двох російських прикордонників, які "заблукали" в Україні

У Херсонській області Каланчацький суд заарештував на 15 діб двох російських прикордонників, які заблукали на території України. Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян, пише Радіо Свобода.

"Уже відбулося засідання Каланчацького суду щодо двох російських військовослужбовців. На підставі поданої Держприкордонслужбою інформації їх заарештували на 15 діб", - розповів він.

Як повідомлялося, в ніч на 30 червня прикордонники Херсонського загону спільно з військовослужбовцями ЗС України затримали двох невідомих без документів, і згодом встановили, що затримані є військовослужбовцями Прикордонної служби ФСБ РФ.

Крім того, Прикордонна служба ФСБ Російської Федерації направила звернення українській стороні, в якій просить надати інформацію про двох російських військовослужбовців, які загубилися в Україні.