Засідання італійського суду у справі Марківа перенесено на 5 липня

Судове засідання з обрання запобіжного заходу військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу, затриманому в Італії за підозрою у вбивстві італійського фоторепортера Андреа Рокеллі, перенесено на 5 липня.

Про це прес-служба батальйону оперативного призначення Нацгвардії ім. Кульчицького повідомляє у Facebook.

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«Оновлення інформації стосовно справи Віталія Марківа. Суд перенесено на даному етапі на добу у зв'язку з вивченням матеріалів справи новим італійським адвокатом, який буде представляти Віталія» , - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, заступника командира взводу батальйону ім. Кульчицького (добровольче формування Національної гвардії) Марківа було затримано 30 червня в Італії за підозрою у вбивстві громадянина Італії, фоторепортера Рокеллі у травні 2014 року поблизу м. Слов'янськ.

За інформацією заступника генпрокурора Євгена Єніна, підозру українцю висунуто прокуратурою міста Павіа. Також Єнін повідомив, що ГПУ звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази провини Марківа або негайно звільнити його.

У Департаменті комунікації МВС України повідомили, що проти Марківа дав свідчення французький журналіст.