У Києві очікується весільний бум через "щасливу сімку"

Найближчої п'ятниці у столиці очікується весільний бум. Ажіотаж серед охочих одружитися викликала дата - "щаслива сімка" - 7.07.2017, повідомляє прес-служба Головного територіального управління юстиції у Києві.

"Лише у Центральному ВДРАЦСі у цей день розпишуться близько 100 пар. Розписувати по 12 пар на годину - нетрадиційна статистика у будній день. Зазвичай по п’ятницях у головний відділ реєстрації столиці приходять по одруження 10-20 пар на день", - йдеться у повідомленні.

"Що стосується ажіотажу довкола дати з трьома сімками - якщо люди вірять, що вона їм більше підходить для створення родини, радо розповідають своїм родичам легенди про те, що ці дні є щасливими та принесуть любов новим родинам, варто їх у цій упевненості підтримувати. В управлінні юстиції Києва завжди раді новим сім’ям. Кохайтеся і не хвилюйтесь про подачу документів", - сказав начальник Головного управління юстиції у м. Києві Станіслав Куценко.

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Оскільки у Сімейному кодексі передбачено, що прописка не впливає на місце, де може одружитися родина, молодята приїжджають до київських ВДРАЦСів з різних регіонів України та обирають ту установу, яка їм підходить.

Довідка. Традиція одружуватися у день "щасливої сімки" прийшла до України з Європи. Там вірять, що родини, створені у подібні дати, особливо щасливі. Для прикладу, у Римі 7.07, щоб встигнути прийняти усіх охочих одружитися, урочисту церемонію у червоній залі міської мерії скорочують зі звичних 10 хвилин до 6.