У Києві очікується весільний бум

На найближчі 5 днів – до кінця місяця – з 26 по 30 квітня в Києві подано рекордну кількість заяв на укладення шлюбів. Про це заявив начальник Головного територіального управління юстиції у місті Києві Станіслав Куценко з посиланням на дані органів реєстрації актів цивільного стану (ВДРАЦС), повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

За словами керівник столичної юстиції, кількість укладених шлюбів у ці дні майже у 1,5 – 2,5 рази перевищить середні показники за аналогічні періоди. Так, на цьому тижні у Києві мають побратися більше 1000 пар, це в тричі більше, ніж у будь який інший тиждень цього місяця.

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Куценко зауважив, що молодята поспішають до ВДРАЦСів навіть у будні дні.

"Цікаво, що зазвичай у травні кількість шлюбів завжди знижується майже вдвічі, оскільки за народним повір'ям цей місяць несприятливий для весіль", - сказав він.

Такі тенденції, на його переконання, підтверджують, що забобони та прикмети не зможуть завадити справжнім, щирим почуттям закоханих.