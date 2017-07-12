На Житомирщині 26 серпня пройде 3-й Всеукраїнський фестиваль льону

У селі Стремигород Коростенського району 26 серпня пройде 3-й Всеукраїнський фестиваль льону. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, організатори фестивалю запрошують жителів області відвідати аграрну подію міжнародного масштабу.

На гостей свята чекає дві сцени, етно та сучасна музика, підняття повітряної кулі.

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«Також цьогоріч в рамках фестивалю відбудеться нагородження льонарів та показ модного одягу з льону, етно-зона з майстер класами та дитяча зона з міні-зоопарком, музей із вишитим на льоні Кобзарем, ярмарок товарів з льону та книжковий ярмарок із букросінгом, декламування віршів, аукціон виробів із льону і кінно-трюкове шоу козаків та рицарів Київської русі від «Княжої конюшні»,- зазначають в ОДА.

Метою фестивалю є відродження народних традицій, підтримка міжнародного тренду органічного виробництва, популяризація льонарства в Україні та за кордоном.

Організатор фестивалю – агрокомпанія «Зоря» та депутат обласної ради Ірина Костюшко.

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