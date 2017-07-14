Мер Вроцлава пожертвував 50 тисяч євро на розвиток місцевих українців

Мер Вроцлава Рафал Дуткевич пожертвував місцевій фундації "Україна" гроші з отриманої нещодавно Німецької національної премії.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на TuWrozlaw.

У п’ятницю Дуткевич повідомив, що передає фундації "Україна" 50 тисяч євро, прагнучи підтримати українців, які живуть у Вроцлаві.

"Хочу, щоб вони почувалися як вдома. Їхня присутність у Вроцлаві – це благословення. Завдяки їм наше місто стає ще більш багатокультурним", - зазначив Дуткевич.

Крім того, Дуткевич призначив уповноваженою з прав української громади при мері Вроцлава Анну Шарич - цього вимагали вроцлавські активісти.

За різними оцінками, у Вроцлаві проживають від 50 до 65 тисяч жителів українського походження – це майже 10% від всього населення міста.