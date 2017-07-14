У проекті "Стіна" Генпрокуратура розслідує злочини виключно підрядників - політолог

«Генеральна прокуратура України виключила причетність Держприкордонслужби України та інших держорганів до розкрадання державних коштів при будівництві проекту "Стіна" на українсько-російському кордоні. Підкресливши при цьому, що так, досудове розслідування здійснюється, але здійснюється виключно щодо суб'єктів господарювання, які виконували будівельні роботи за рахунок бюджетних коштів».

Таким чином політолог, директор Інституту «Діалог» Андрій Миселюк в інтерв'ю журналістам прокоментував вплив розслідування ГПУ на перспективи будівництва «Стіни».

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Політолог нагадав, що ГПУ встановила факт розкрадання понад 100 млн гривень під час виконання робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону. І відзначив необхідність утриматися від політичних спекуляцій при розгляді інцидентів, пов'язаних з роботами по проекту: «Напевно ніхто з тих, хто адекватно оцінює стан захисту нашого східного кордону не буде заперечувати необхідність поставити ефективний заслін перед загрозами з боку Росії. Показово, що країни Балтії синхронно з Україною почали будівельні роботи з облаштування своїх кордонів з Росією».

За оцінкою політолога, в Україні сьогодні в забезпеченні безпеки від агресивних зусиль Росії робляться необхідні зусилля. Із значних кроків останніх днів в цьому напрямі він зазначив рішення РНБО запровадити до 1 січня наступного року електронну систему попередньої реєстрації для громадян РФ, які мають намір в'їхати в Україну. А також вчорашнє рішення Верховної Ради перерахувати понад 4 млрд. грн. з коштів, отриманих в результаті спецконфіскації на заходи по підвищенню обороноздатності країни.

Нагадаємо, що місяць тому заступник глави МВС Троян просив комітет ВР з нацбезпеки і оборони запросити виділення додаткових коштів, у тому числі на подальше облаштування кордону з Росією. Комітет цю ідею підтримав і запропонував 500 мільйонів гривень витратити на таку роботу. Член цього комітету від фракції «Народний фронт» Тетерук звернув увагу, зокрема, на те, що з 11 червня цього року у нашої країни з Європою кордони відкриті і, щоб попередити зростання російських провокацій, потрібно максимально швидко закрити ефективно кордон на сході. Констатувавши, що гроші, виділені на ці роботи після рішення уряду Яценюка в 2014 році, "витрачені не даремно" і тому потрібно більше, ніж заплановані на цей рік 200 мільйонів.