Троян: надійність українсько-російського кордону є запорукою безпеки держави і Європи

Заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян та група народних депутатів перевірили хід реалізації Плану інженерного облаштування українсько-російського кордону в Харківській області. Зокрема, народні обранці разом з керівництвом МВС побували на ділянці відділу прикордонної служби «Дергачі», повідомляє прес-служба МВС.

Як повідомив Вадим Троян, на західному кордоні працівники ДПС стежать за дотриманням правил безвізу: з 11 червня, коли українці отримали право безвізових поїздок в країни ЄС, кордон за біометричними паспортами перетнули близько 6675 наших громадян. Водночас на сході держави прикордонники мають не менш важливі завдання, від виконання яких залежить безпека не лише України, а й Європи в цілому. «Для нас важливо сьогодні облаштувати державний кордон на заході за європейськими стандартами – зручний та надійний. Тоді як східний кордон має стати фортецею, неприступною для тих, хто має протизаконні наміри. Переконаний, що наші прикордонники гідно виконають завдання, які поставила країна, і гідно пильнуватимуть східні рубежі нашої держави, які стали східним кордоном усієї Європи», – підкреслив заступник глави МВС.

Читайте такожМіністр закордонних справ перевірив, як працює безвіз (фото)Заступник міністра та нардепи відвідали прикордонний підрозділ, де ознайомилися з інтегрованою системою охорони державного кордону та можливостями оптико-електронної системи спостереження в приміщенні центру управління службою. Потім, безпосередньо на ділянці державного кордону, делегація перевірила поточний стан робіт з облаштування та можливості новітніх технічних засобів, які використовуються в охороні кордону.

В рамках Плану інженерного облаштування українсько-російського кордону вже облаштовано 273,5 км протитранспортних ровів, майже 170 км рокадних доріг і більше 83 км металевого загороджувального паркану, розгорнуті комплекси відео контролю, сигналізації тощо. Зараз на кордоні з Росією тривають роботи з дооблаштування опорних пунктів, інших інженерних споруд, які зводяться для охорони та оборони державного кордону на українсько-російській ділянці.

Наразі Проект реалізований на майже 14%, адже проводити роботи в повній мірі не дозволяє певний брак фінансування. Загалом, Державним бюджетом у 2015-2016 роках на заходи з облаштування було виділено 600 млн грн, які реалізовані в повному обсязі. У цьому році вже отримано 50 із запланованих 200 млн грн.

Наразі тільки частина кордону облаштована. Ще необхідно облаштувати 2 тис. км кордону з Росією. 409 км – це Луганська та Донецька області, де зараз проходить АТО, і як ця територія повернеться до України, там поставимо такі конструкції. Частина кордону в Чернігівській області вже облаштована. Але ще, ми вважаємо, необхідно повністю дооблаштувати кордон із Молдовою, особливо на Придністровській ділянці», – зазначив Вадим Троян.

Він підкреслив, що для реалізації задуманого не вистачає кошторису, тому наразі триває робота з комітетом Верховної ради над створенням законопроекту який буде регламентувати розподіл кошторису. «У Верховній Раді нас повинні почути і підтримати, у нас ворог – за два метри. Треба працювати», – переконаний Вадим Троян.

Під час візиту заступник глави МВС та народні депутати відвідали пункти пропуску «Гоптівка» і «Журавлівка». Також делегації продемонстрували взаємодію підрозділу особливого призначення КОРД Нацполіції та мобільного прикордонного підрозділу «Дозор» Держприкордонслужби з виявлення та затримання диверсійної групи і блокування порушників.