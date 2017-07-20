Простоявши половину виступу в черзі, фанати Depeche Mode штурмували "Олімпійський" (відео)

Багатьом фанатам легендарної рок-групи Depeche Mode довелося простирчати під входом до НСК "Олімпійський" половину виступу, який відбувся в рамках Global Spirit Tour в Києві.

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На вході не могли просканувати квитки, повідомляє ТСН.

Черга на вхід розтягнулася на три кілометри. Люди на вхід у стадіон стояли біля метро "Олімпійська" від "Палацу спорту". Причиною стало те, що на частині квитків не спрацьовував сканер.

Через несправну роботу обладнання деякі прихильники провели в черзі три години. На одній з ділянок на вхід люди почали прориватися силою.