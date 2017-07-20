Простоявши половину виступу в черзі, фанати Depeche Mode штурмували "Олімпійський" (відео)

11:31, 20 липня 2017
Суспільство
949 0

Причиною стало те, що на частині квитків не спрацьовував сканер. Через несправну роботу обладнання деякі прихильники провели в черзі три години. На одній з ділянок на вхід люди почали прориватися силою.

скріншот

Багатьом фанатам легендарної рок-групи Depeche Mode довелося простирчати під входом до НСК "Олімпійський" половину виступу, який відбувся в рамках Global Spirit Tour в Києві.

Читайте такожЛегенди зарядили Київ: Depeche Mode відіграли концерт на "Олімпійському" (фото)

На вході не могли просканувати квитки, повідомляє ТСН.

Черга на вхід розтягнулася на три кілометри. Люди на вхід у стадіон стояли біля метро "Олімпійська" від "Палацу спорту". Причиною стало те, що на частині квитків не спрацьовував сканер.

Через несправну роботу обладнання деякі прихильники провели в черзі три години. На одній з ділянок на вхід люди почали прориватися силою.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #концерт Depeche Mode в Києві