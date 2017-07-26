Учасники АТО очолять цьогорічну хресну ходу

Хресну ходу, організовану Київським патріархатом 28 липня, очолять поряд з очільниками церкви учасники АТО. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам розповів патріарший намісник митрополит Епіфаній.

Він розповів, що хресна хода пройде за маршрутом від Володимирського кафедрального собору до пам’ятника Володимиру через Софійську та Михайлівську площу.

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"З нагоди Дня хрещення Руси-України відбудеться патріарше богослужіння у Свято-Володимирському кафедральному патріаршому соборі. Після завершення божественної літургії відбудеться всеукраїнська хода від Володимирського собору до пам’ятника рівноапостольному князю Володимиру", - сказав Епіфаній.

У свою чергу голова синодального управління військового духовенства митрополит Іоан розповів, що в цьому році хресну ходу очолить колона ветеранів АТО, які нестимуть ікону Пресвятої Богородиці. З ними йтимуть військові священники.