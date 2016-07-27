У Києві відбудеться хресна хода УПЦ КП: рух центром міста у четвер можуть обмежити

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на розпорядження КМДА від 25 липня № 577.

Так, в документі не йдеться про необхідність перекриття руху транспорту 28 липня, коли запланована хода УПЦ КП. Однак, як пояснили в прес-службі, у разі великої кількості учасників заходу можливі обмеження на проїзд по ходу переміщення колони вірян від Володимирського собору до Володимирської гірки.

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Згідно з розпорядженням, маршрут хресної ходи УПЦ КП пролягає: бульвар Тараса Шевченка, 20 - вул. Володимирська – вул. Трьохсвятительська – Володимирська гірка (з 12.00 до 13.30). Урочистий молебень на Володимирській гірці буде проведений з 13.30 до 14.30.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 28 липня візьме участь в урочистих заходах з нагоди відзначення Дня хрещення Київської Русі-України (Володимирська гірка).