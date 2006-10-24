Призначено нового старого прокурора Донецької області

У Донецьку Віталія МУРЗУ представили як прокурора Донецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, колективу апарату прокуратури і прокурорам міст і районів області нового прокурора представив заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН.

Під час представлення були присутні губернатор області Володимир ЛОГВИНЕНКО, голова облради Анатолій БЛИЗНЮК, мер Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО, а також начальник облуправління СБУ Олександр ПЕТРУЛЕВИЧ, начальник Головного облуправління МВС Михайло КЛЮЄВ і голова Апеляційного суду Донецької області Олександр КОНДРАТЬЄВ.

Р.КУЗЬМІН представив В.МУРЗУ, сказавши, що "від сьогодні він приступить до обов`язків", і закликав підтримати його і "надати усіляку підтримку". При цьому Р.КУЗЬМІН висловив сподівання, що "ніяких змін не передбачається".

Також Р.КУЗЬМІН привітав із днем народження В.МУРЗУ, якому 24 жовтня виповнилося 43 роки.

В.МУРЗУ було поновлено на посаді прокурора області 10 жовтня 2006 року рішенням Кіровського районного суду м. Донецька. Наказом генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА 20 жовтня 2006 року В.МУРЗУ було поновлено на посаді прокурора, яку він посідав з грудня 2003 до лютого 2005 року.

Одночасно з посади прокурора Донецької області звільнений Олексій БАГАНЕЦЬ.