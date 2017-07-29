Українців немає серед постраждалих під час пожежі в п’ятизірковому готелі в Туреччині

Громадян України немає серед постраждалих під час пожежі в п’ятизірковому готелі в Туреччині, що сталася сьогодні.

Про це повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України в Twitter.

«Консул повідомляє про відсутність українців серед постраждалих під час пожежі в готелі у #Туреччина», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сильна пожежа сталася сьогодні вранці в одному з п'ятизіркових готелів у Туреччині, евакуйовано щонайменше 400 осіб.

За даними телеканалу A Haber, під час пожежі постраждали як мінімум четверо громадян Росії. За його даними, до кількох різних лікарень було доставлено 14 осіб, серед яких четверо росіян і десять громадян Туреччини.