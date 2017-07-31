США надали ЗСУ обладнання на $22 мільйони для новітнього центру імітації бою

На військовому полігоні в Яворові Львівської області відкривається центр моделювання бойових дій за стандартами НАТО. Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак, передає у Facebook спільнота "Україна-Солідарність-НАТО".

За словами Полторака, навчальний центр площею 3,5 тисячі квадратних метрів стане одним з кращих в Європі. Для створення українського центру імітації бою США надали обладнання на $22 млн.

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Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що Україна готова прийняти допомогу у вигляді оборонного озброєння і швидко провести навчання з особовим складом.