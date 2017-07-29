Україна готова прийняти допомогу у вигляді оборонного озброєння і швидко провести навчання з особовим складом - Полторак

Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що Україна готова прийняти допомогу у вигляді оборонного озброєння і швидко провести навчання з особовим складом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повіомив у коментарі журналістам під час урочистих заходів з нагоди першої річниці створення Сил спеціальних операцій у навчально-тренувальному центрі ССО ЗСУ у Бердичеві.

Відповідаючи на запитання щодо можливого надання Україні летального озброєння і готовності до цього, міністр зауважив, що йдеться про оборонну зброю для захисту нашої землі та народу.

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«З першого дня агресії ми звернулися до всіх країн світу з проханням надати нам допомогу. На жаль, з причин, які я особисто не розумію, така допомога нам не надалася, і ми не отримали зброю», - сказав Полторак і додав, що лише невелику кількість зброї надала Україні Литва.

Міністр наголосив на готовності прийняти таку допомогу: «Ми готові в короткий термін провести навчання з особовим складом для того, щоб правильно і ефективно використовувати цю зброю».

За його словами, якщо відповідне рішення буде ухвалене, то «ми його будемо вітати, швидко опануємо і будемо направляти його на захист лише своєї території».

На уточнення, чи немає зараз ніяких конкретних домовленостей, Полторак нагадав, що Україна зверталася з проханням про допомогу, в тому числі, до США.

«Давайте почекаємо до ухвалення рішення Конгресом і президентом Сполучених Штатів. Тоді будемо говорити, яку зброю, для чого вона, і як ми будемо нею користуватися», - підсумував глава оборонного відомства.

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Як повідомляв УНІАН, спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки з питань України Курт Волкер, відвідуючи минулого тижня Донбас заявив, що Вашингтон активно розглядає питання щодо надання зброї для боротьби проти проросійських бойовиків на сході.

Кремль в особі речника президента Росії Дмитра Пєскова у відповідь на слова Волкера наголосив, що «будь-які дії, що провокують напруженість на лінії зіткнення в Донбасі, будуть віддаляти врегулювання конфлікту на сході України».

Своєю чергою Волкер відповів, що можливі поставки зброї до України для захисту від російської агресії не можуть спровокувати Росію, бо вона вже зосередила на окупованій частині української території великий військовий контингент.