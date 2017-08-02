Фанати розкритикували новий серіал від творців "Гри престолів" ще до виходу в світ

Два тижні тому стало відомо, що Девід Беніофф та Д. Б. Уайс планують створити нове шоу з HBO під назвою "Конфедерація". Новий серіал HBO являє собою альтернативну історію США після Громадянської війни в 19 столітті.

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Ми побачимо, як Південь вже успішно відокремився від Союзу, але рабство ще залишалося законним протягом кількох поколінь. Через це в мережі виникли численні суперечки.

Після того, як плани на шоу були оголошені, багато людей висловили своє обурення, а хештег #NoConfederate (#НіКонфедерації) став всесвітньою тенденцією в Twitter в минулу неділю, коли на HBO йшов новий епізод "Гри престолів". Зіткнувшись з великою критикою, HBO випустив прес-реліз в підтримку нового шоу: "Ми дуже поважаємо діалог і заклопотаність, які згуртувалися навколо "Конфедерації". У нас є віра в те, що (продюсери) Нишель, Ден, Малкольм Девід і будуть з обережністю ставитися до цього питання.

Проект в даний час знаходиться в зародковому стані, тому ми сподіваємося, що люди залишать судження, поки не буде що подивитися". Передбачається, що зйомки серіалу почнуться в 2018 році.