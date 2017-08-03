В Україні на День Незалежності очікується нова кібератака – кіберполіція

В Україні на День Незалежності 24 серпня очікується нова хвиля кібератаки.

Про це заявив голова департаменту кіберполіції Сергій Демедюк в інтерв'ю виданню "Главком".

«Ми попереджаємо, що це буде 24-го серпня, на День Незалежності. Ми бачимо, що такі атаки відбуваються напередодні або в день якихось великих свят для України», – сказав Демедюк у відповідь на питання, коли можлива наступна кібератака в Україні.

Він зазначив, що у шкідливому програмному забезпеченні M.E.Doc було багато елементів, які до цього часу не активовані.

«Ми ще не знаємо у повній мірі, які властивості має вірус. У нас лише близько 1,3 тис. офіційних заяв, де розпочаті кримінальні провадження. Ми повинні враховувати: якщо злочинці знищили такий важливий для них канал отримання інформації, вони залишили резерви. Дуже потужні резерви», – сказав він.

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За його словами, наразі кіберполіція намагається знайти ще один канал. «Мені хочеться сподіватись, Petya.A випадково уразив канал і попалив їх мережу, але це не так. Тому що ми чітко знаємо, основна мета кіберзлочинців - знищити сліди втручання у вразливі критичні об’єкти», – додав він.

Кіберполіція визначила, що в допрацюваннях до коду віруса були інструкції російською мовою. «Як приклад, якщо я англомовний, я не буду інструкції писати російською мовою», – підкреслив Демедюк, коментуючи версію російської причетності до кібератаки.

При цьому він уточнив: «Я казав тільки про російськомовних (хакерів – ред.), я не казав про Російську Федерацію. Основна із версій – це втручання спецслужб РФ, але я поки цього не стверджую».