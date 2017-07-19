Міносвіти звинувачує вірус "Petya.A" у проблемах з електронною базою для абітурієнтів

Проблеми з електронною базою заважають абітурієнтам подавати заяви до бажаних вишів навіть на екваторі вступної кампанії. Комусь система не зарахувала всі бали, комусь заяву анулювали, а хтось досі не може навіть зареєструватися, йдеться в сюжеті ТСН.

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"Трапилася невідома помилка. Невідома! Ніхто не знає, що там відбувається з цією помилкою. Зареєструватися неможливо", - коментує спробу подати заяву до омріяного донькою університету мама випускниці Анна Гін. З її слів, вночі ситуація не краща. "Я заходила вночі. Я ставила будильник на 5:00 ранку – воно не працює", - твердить жінка. "Я не айтішник, але я плачу податки. Це ж за бюджетний кошт створювалося. Дуже хочеться, щоби воно працювало", - каже мама абітурієнтки.

Тепер усім, хто не може зареєструватися в системі, дорога до приймальних комісій. Міністерство освіти дозволило подавати письмові заяви. У комісії мають переконатися, що вступник справді не зміг зареєструватися, а далі приймають від нього паперову заяву. От тільки це – нічого не гарантує.

"Ми рекомендуємо взяти розписку з абітурієнта чи з батьків, що вони не мають жодних претензій, якщо ми теж не зможемо внести, бо звертаємося до єдиної державної бази тими ж самими каналами, в той же спосіб, що й абітурієнти", - каже проректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров.

Дехто зі вступників дорікає системі в тому, що вона загубила бали – наприклад, за всеукраїнську олімпіаду з певного предмету. Вони мали б суттєво поліпшити прохідні позиції кандидата до омріяного вишу, однак комп'ютерна програма їх просто не зарахувала. Лише за перші два дні вступної кампнії до вишів надійшли тисячі заяв із помилками в балах.

"В нас було 1200 таких заяв із пустими конкурсними балами. Їх було анульвоано єдиною державною базою освіти, і вступники мають їх подати знов", - пояснила заступник відповідального секретаря приймальної комісії КПІ Радміла Сегол.

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По всій Україні вже анулювали 40 тисяч заяв. У міністерстві освіти кажуть, що цим абітурієнтам направили листи, щоб повторили заявки. Винного знайшли – це вірус Petya.A.

"Спрацював черговий захист від можливої атаки, хоча, на щастя, тоді ніякої атаки не було. То частина інформації, яку вступники в своїх кабінетах подавали до системи, не було в системі збережено", - твердить директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.