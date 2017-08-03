В Одесі відкрився міжнародний книжковий фестиваль "Зелена хвиля"

В Одесі сьогодні відкрилася 21-ша міжнародна книжкова виставка-ярмарок «Зелена хвиля».

Як передає кореспондент УНІАН, у четвер увечері відбулася церемонія відкриття фестивалю в Міському саду. У заході взяв участь відомий письменник-сатирик Михайло Жванецький.

Як повідомили організатори, цього року «Зелена хвиля» вперше проходить у форматі фестивалю, надавши майданчики для творчих зустрічей, презентацій книг, виступів поетів і письменників.

Відзначається, що фестиваль відвідають понад 100 гостей: популярні письменники, авторитетні критики, видавці, редактори, журналісти, художники та культурологи.

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Протягом чотирьох днів, з 3 по 6 серпня, пройдуть 57 заходів на різних майданчиках міста: в Пасажі, Літературному музеї, Терміналі-42, 4Сity Галерея Invogue, Impact Hub Odessa.

Також у рамках книжкового фестивалю відбудуться презентації книг: «12 стільців», присвячена 90-річчю від дня першого виходу роману Іллі Ільфа і Євгена Петрова, та «Історія Одеси в старовинних листівках».

У Літературному музеї нагородять переможців Корнійчуковської премії і літературного конкурсу «Море талантів», а також конкурсу цифрового малюнка.