XXI книжковий фестиваль "Зелена хвиля" в Одесі

Книжковий маркет розташується під відкритим небом на Дерибасівській.

В ньому беруть участь видавництва та книготорговельні підприємства з України, Білорусі, Туреччини; всього 115 учасників.

Буде представлена ​​друкована книжкова продукція: література художня, наукова, науково-популярна, навчальна, технічна, спеціальна, духовна, дитяча; друковані періодичні видання; поліграфічні послуги; сувеніри, канцтовари.

Програма фестивалю, що отримала назву «Відображаючи реальність: nonfiction і художня література», складається з 65 заходів: дискусії, зустрічі з авторами, лекції, презентації, майстер-класи, відкриті інтерв'ю та діалоги.

До участі в програмі залучено 102 персони з України (Київ, Львів, Харків, Одеса), Білорусі (Мінськ, Брест), Чехії, Польщі, Німеччини, РФ: письменники, видавці, критики, журналісти, музейники, бібліотекарі, художники, дизайнери, ілюстратори.

V міжнародний Корнійчуковській фестиваль дитячої літератури - один з важливих напрямків «Зеленої хвилі». У програмі в цілому 30 заходів - дитячі спектаклі, ігрові, театралізовані, пізнавальні програми, дитячі книжкові свята, літературні читання, презентації нових дитячих видань, зустрічі з дитячими письменниками, художниками, підведення підсумків і нагородження переможців V Міжнародного конкурсу на кращий твір для дітей «Корнійчуковська премія» серед українських та зарубіжних авторів; VI конкурсу дитячої літературної творчості «Море талантів»; VI конкурсу дитячого цифрового малюнка «iParus».

До участі в програмі Корнійчуковського фестивалю залучені 26 осіб: дитячі письменники, художники, видавці, психологи, бібліотекарі, книжкові блогери з України та Білорусі.

У програмі також беруть участь два дитячих театри і два музеї.

Книжковий фестиваль проходить під патронатом мера Одеси Геннадія Труханова, за підтримки Одеської міської ради.

Організатори: компанія «Экспо-юг-сервис» і громадська організація «Агентство регіонального розвитку».

Детальніше:

http://expodessa.com/books/

https://www.facebook.com/greenwaveod

https://www.facebook.com/korney.fest