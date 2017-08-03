XXI книжковий фестиваль "Зелена хвиля" в Одесі
XXI книжковий фестиваль «Зелена хвиля» пройде в Одесі з 3 по 6 серпня на десяти локаціях в центрі міста.
Книжковий маркет розташується під відкритим небом на Дерибасівській.
В ньому беруть участь видавництва та книготорговельні підприємства з України, Білорусі, Туреччини; всього 115 учасників.
Буде представлена друкована книжкова продукція: література художня, наукова, науково-популярна, навчальна, технічна, спеціальна, духовна, дитяча; друковані періодичні видання; поліграфічні послуги; сувеніри, канцтовари.
Програма фестивалю, що отримала назву «Відображаючи реальність: nonfiction і художня література», складається з 65 заходів: дискусії, зустрічі з авторами, лекції, презентації, майстер-класи, відкриті інтерв'ю та діалоги.
До участі в програмі залучено 102 персони з України (Київ, Львів, Харків, Одеса), Білорусі (Мінськ, Брест), Чехії, Польщі, Німеччини, РФ: письменники, видавці, критики, журналісти, музейники, бібліотекарі, художники, дизайнери, ілюстратори.
V міжнародний Корнійчуковській фестиваль дитячої літератури - один з важливих напрямків «Зеленої хвилі». У програмі в цілому 30 заходів - дитячі спектаклі, ігрові, театралізовані, пізнавальні програми, дитячі книжкові свята, літературні читання, презентації нових дитячих видань, зустрічі з дитячими письменниками, художниками, підведення підсумків і нагородження переможців V Міжнародного конкурсу на кращий твір для дітей «Корнійчуковська премія» серед українських та зарубіжних авторів; VI конкурсу дитячої літературної творчості «Море талантів»; VI конкурсу дитячого цифрового малюнка «iParus».
До участі в програмі Корнійчуковського фестивалю залучені 26 осіб: дитячі письменники, художники, видавці, психологи, бібліотекарі, книжкові блогери з України та Білорусі.
У програмі також беруть участь два дитячих театри і два музеї.
Книжковий фестиваль проходить під патронатом мера Одеси Геннадія Труханова, за підтримки Одеської міської ради.
Організатори: компанія «Экспо-юг-сервис» і громадська організація «Агентство регіонального розвитку».
Детальніше:
https://www.facebook.com/greenwaveod