Ющенко відвідає полк спецпризначення та ракетну бригаду

У п’ятницю, 3 квітня, Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Віктор ЮЩЕНКО відвідає з робочою поїздкою Хмельницький гарнізон.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, у робочій поїздці Президента супроводжуватимуть міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ генерал армії України Сергій КИРИЧЕНКО та командувач Сухопутних військ генерал-полковник Іван СВИДА.

Перебуваючи на Хмельниччині, глава держави планує ознайомитися з основними завданнями, організаційно-штатною структурою та бойовими можливостями 8-го окремого полку спеціального призначення та 19-ї Хмельницької ракетної бригади Сухопутних військ.

Крім того, В.ЮЩЕНКО огляне зразки бойової техніки і озброєння військ спеціального призначення та ракетних військ, а також зразки реактивних систем залпового вогню “Смерч” та “Ураган”.

Виїзд представників ЗМІ, які бажають висвітлити хід тактичного навчання, 2 квітня, о 15.00 від стадіону ЦСК ЗСУ (проспект Повітрофлотський, 6).

Журналісти, які бажають висвітлити робочу поїздку Президента до Хмельницького гарнізону, можуть звертатись по довідки та акредитацію за телефонами Управління прес-служби Міноборони: 8 (044) 483-33-37 та 483-33-45. Акредитація обов’язкова і триває до 14.00 2 квітня.