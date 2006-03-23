Нафтогаз укорінився в Еміратах

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій ІВЧЕНКО заявляє, що компанія вже приступила до виконання розвідувальних і бурових робіт в Об`єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) і в Єгипті. Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ІВЧЕНКО сказав сьогодні журналістам у Києві. «Приступили до робіт в Еміратах і Єгипті», - сказав О.ІВЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2004 року правління НАК «Нафтогаз України» прийняло рішення про створення спільного підприємства Naftogaz Middle East з компанією Al Jazirah Enterprise for Projects Development & Trading в ОАЕ. Спільне підприємство зареєстроване в столиці ОАЕ - місті Абу-Дабі. Створення СП дозволило компанії активізувати діяльність на території ОАЕ і в країнах Близького Сходу. Першочерговими проектами Naftogaz Middle East є вивчення можливості отримання в концесію вуглеводневого блоку Елайн в еміраті Фуджейра, і одного з блоків у південній частині Червоного моря, що належать Судану.

НАК «Нафтогаз України» виграла в тендері на розробку нафтових родовищ в еміраті Фуджейра Об`єднаних Арабських Еміратів. Угода про розробку родовищ підписана 26 січня 2005 року в Фуджарах. Угода передбачає проведення пошуково-розвідувальних робіт і видобуток нафти на сухопутних і морських родовищах емірату Фуджейра.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а з осені 2002 року і реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

У 2005 році НАК «Нафтогаз України» збільшила видобуток нафти і газового конденсату на 5,1% порівнянні з 2004 роком, до 4,0 млн. тонн, а також збільшила видобуток природного газу на 1,2% порівняно з 2004 роком, до 19,18 млрд. кубометрів.

Компанія Al Jazirah Enterprise for Projects Development & Trading є холдинговою компанією відомої в ОАЕ фінансово-комерційної групи, яка була створена в 1992 році. Сфера інтересів Al Jazirah поширюється на енергетику, нафтогазовидобування і переробку вуглеводнів, а також на інші галузі економіки.