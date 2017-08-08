Лісову пожежу на Херсонщині локалізовано - ДСНС

Пожежу на території Кардашівського лісництва Голопристанського району Херсонської області локалізовано, на сьогодні спостерігаються лише окремі осередки тління.

Читайте такожРятувальники попереджають про пожежну небезпеку в УкраїніПро це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У відомстві нагадали, що 7 серпня поблизу с. Малі Копани Голопристанського району, на території Кардашівського лісництва Голопристанського лісового господарства на площі приблизно 2,5 га виникло загорання лісової підстилки. О 13:30 пожежу локалізовано.

«Станом на ранок 8 серпня відкритого горіння немає, спостерігаються окремі осередки тління», - йдеться у повідомленні.

До гасіння пожежі залучено 18 одиниць техніки та 47 осіб.