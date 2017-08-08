Лісову пожежу на Херсонщині локалізовано - ДСНС
Станом на сьогоднішній ранок відкритого горіння немає, але спостерігаються окремі осередки тління.
Пожежу на території Кардашівського лісництва Голопристанського району Херсонської області локалізовано, на сьогодні спостерігаються лише окремі осередки тління.
Читайте такожРятувальники попереджають про пожежну небезпеку в УкраїніПро це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
У відомстві нагадали, що 7 серпня поблизу с. Малі Копани Голопристанського району, на території Кардашівського лісництва Голопристанського лісового господарства на площі приблизно 2,5 га виникло загорання лісової підстилки. О 13:30 пожежу локалізовано.
«Станом на ранок 8 серпня відкритого горіння немає, спостерігаються окремі осередки тління», - йдеться у повідомленні.
До гасіння пожежі залучено 18 одиниць техніки та 47 осіб.