Українка Марія Крестьянська не змогла перепливти Ла-Манш (відео)

Українка Марія Крестьянська з Івано-Франківська не змогла перепливти Ла-Манш. Про це вона сама повідомила у соціальній мережі, проте згодом видалила власний допис. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Корабель, що супроводжував плавчиню, не дозволив їй подолати останні кілометри до французького узбережжя. Крестьянська пливла вісім годин поспіль. Близько 23 години вечора за Києвом вона почала пливти повільніше.

Читайте такожЛюдина VS Тварина: топ-5 змагань і що з цього вийшло (відео)

Нагадаємо, 7 серпня спортсменка Марія Крестьянська з Івано-Франківська розпочала заплив через Ла-Манш, щоб стати першою в історії українкою, яка перепливе протоку.