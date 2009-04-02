У Міноборони виник конфлікт

У Міністерстві оборони України виник конфлікт навколо зміни керівника державного підприємства «Українська авіаційна транспортна компанія».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ підписав наказ про звільнення Віталія ПОПОВА з посади генерального директора ДП Міноборони «Українська авіаційна транспортна компанія» (УАТК) та призначення на цю посаду Леоніда КАЛЬНІЧЕНКА, який до цього був помічником глави військового відомства.

Водночас, коли новопризначений гендиректор прибув на своє робоче місце за адресою вул. Мельникова, 24, де розташована УАТК, виник конфлікт із відомчою охороною підприємства.

Як результат на місце інциденту прибули з одного боку представники військовою служби правопорядку Збройних Сил (вони підтримали дії новопризначеного гендиректора), а з іншого – співробітники державної служби охорони МВС, які за договором здійснювали охорону підприємства.

Після спілкування високопоставленого представника МВС і полковника Міноборони сторони порозумілися і Л.КАЛЬНІЧЕНКО потрапив на своє нове робоче місце.

Але конфлікт не є вичерпаним.

«Чутки про те, що готується наказ про моє звільнення і захоплення підприємства точилися давно. Я не знаю чим це викликано, адже показники у мене усі позитивні, немає ніяких зауважень, принаймні, жодних доган мені не оголошували», - сказав В.ПОПОВ.

Як він припустив, його звільнення пов’язано з тим, що «зараз підприємство є доволі «цікавим активом».

В.ПОПОВ також наголосив, що він наразі зараз є на лікарняному і буде оскаржувати рішення міністра оборони у судовому порядку.

У свою чергу, в.о. директора Департаменту економічної і господарчої діяльності Міноборони Віталій КАРПЮК зазначив, що міністр оборони у разі невиконання умов контракту має право його розірвати.

«Так це зроблено із керівником УАТК, який не виконує умов контракту», - сказав В.КАРПЮК, наголосивши, що у цьому державному підприємстві є велика заборгованість по заробітній платі перед працівниками, яка дорівнює майже півмільйона гривень.

Крім того, за словами представника Міноборони, колишній гендиректор В.ПОПОВ жодного разу не з’являвся на виклики ні до міністра оборони, ні до профільного департаменту, тобто ігнорував всі вимоги при тому, що УАТК на 100% є державною власністю і перебуває в управлінні військового відомства.

До того ж, В.КАРПЮК додав, що В.ПОПОВ має і цілу низку інших порушень.

ДП Міністерства оборони «Українська авіаційна транспортна компанія» є провідною структурою, яка здійснює транспортні перевезення по всьому світу в інтересах не лише Міністерства оборони України, але й інших країн.

За оцінками фахівців, за умов належної організації діяльності компанії вона посідає провідне місце на світовому ринку авіаційних транспортних перевезень та заробляє у державний бюджет значні кошти.