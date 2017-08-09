Пілоти українського літака Ан-2 збираються встановити світовий рекорд (відео)
10:50, 09 серпня 2017Суспільство
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Маршрут пролягатиме Україною та Польщею.
Українські пілоти збираються встановити рекорд на "кукурудзянику" / скріншот УНІАН
Пілоти літака Ан-2, який у народі називають "кукурудзяником", готуються до нового світового досягнення. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Українські пілоти планують встановити рекорд - пролетіти на легендарному Ан-2 замкнений маршрут у кілька тисяч кілометрів із максимальною можливістю швидкістю.
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Маршрут пролягатиме Україною та Польщею. Літак стартує з Гостомеля через Львів на Польщу, звідти поверне на Вінницю, Запоріжжя і тоді - назад у Гостомель.
Пілоти українського літака Ан-2 збираються встановити світовий рекорд
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