Пілоти українського літака Ан-2 збираються встановити світовий рекорд (відео)

Пілоти літака Ан-2, який у народі називають "кукурудзяником", готуються до нового світового досягнення. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Українські пілоти планують встановити рекорд - пролетіти на легендарному Ан-2 замкнений маршрут у кілька тисяч кілометрів із максимальною можливістю швидкістю.

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Маршрут пролягатиме Україною та Польщею. Літак стартує з Гостомеля через Львів на Польщу, звідти поверне на Вінницю, Запоріжжя і тоді - назад у Гостомель.