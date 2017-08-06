ЗСУ відпрацювали складні маневри на Су-27: вночі на малих висотах (відео)

Військові авіатори Збройних Сил України відпрацювали пілотування вночі на винищувачах Су-27. Про це повідомила прес-служба ЗСУ.

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"Військові авіатори на винищувачах Су-27 відпрацювали пілотування вночі на малих висотах. Такі маневри є одними із найскладніших видів льотної підготовки", - йдеться у повідомленні.

Раніше державне підприємство "Антонов" оприлюднило відео, як пілоти виконують фігури вищого пілотажу на легкому транспортному літаку Ан-32.