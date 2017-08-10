В Одеській області затримано голову селищної ради під час одержання 30 тисяч гривень хабара

В Одеській області сьогодні, 10 серпня, правоохоронці викрили голову селищної ради під час одержання хабара за підписання рішення про розробку детального плану території.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, слідчі обласної прокуратури спільно зі співробітниками управління Служби безпеки України в Одеській області затримали керівника Захарівської селищної ради.

«Неправомірну вигоду мали передавати двома частинами, меншу з яких у сумі 15 тис. грн представник органу місцевого самоврядування отримала раніше. Правоохоронці викрили посадовця під час отримання другої частини обумовлених коштів у розмірі 30 тис. грн від представника підприємства за підписання рішення селищної ради про надання дозволу на розробку детального плану території, а також підписання завдання на розробку цього плану», - повідомили у прес-службі.

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Відзначається, що в подальшому детальний план території є підставою для укладення договору оренди на земельну ділянку.

Зараз тривають першочергові слідчі дії. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України здійснюють слідчі прокуратури Одеської області.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині на хабарі затримали голову сільради, яка вимагала гроші за виділення землі. 4-річна мешканка Пулинського району, вимагала та отримала від місцевого жителя грошову винагороду у розмірі 26 тис. грн.