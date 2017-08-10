Окупанти після чергових обшуків у Криму заарештували 4 людини – адвокат

Після обшуків російських силовиків у Білогірському районі Криму заарештовано чотирьох людей.

Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов на своїй сторінці в Facebook.

«Перебуваю в Білогірському районі де був обшук! Заарештували 4 людини», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше на своїй сторінці в Facebook Курбедінов повідомив, що російські окупанти проводять обшук в будинку мусульман у Криму.

«У будинку у мусульман Криму черговий обшук! Білогірськ, село Новокленове, вулиця Чехова, 26. У будинку щонайменше четверо дітей», - заявив адвокат.

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У свою чергу, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook написав, що в селі Новокленове Білогірського району окупованого Росією Криму озброєні російські силовики блокують одну з вулиць.

«У селі Уч Козь (нині - Новокленове) Карасубазарського (зараз - Білогірського) району Криму озброєні російські окупанти блокують одну з вулиць. Схоже, черговий обшук і чергове затримання», - повідомив голова Меджлісу.

Водночас, на сайтах підконтрольних Кремлю силових відомств Криму про будь-які операції в Білогірському районі не повідомляється.