Російські окупанти проводять обшук у будинку мусульман у Криму. Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Еміль Курбедінов.

"У будинку у мусульман Криму черговий обшук! Білогірськ, село Новокленове, вулиця Чехова, 26. У будинку як мінімум четверо дітей", - заявив адвокат.

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Як повідомляв УНІАН, раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook написав, що в селі Новокленове Білогірського району окупованого Росією Криму озброєні російські силовики блокують одну з вулиць.

«У селі Уч Козь (нині - Новокленове) Карасубазарького (нині - Білогірського) району Криму озброєні російські окупанти блокують одну з вулиць. Схоже, черговий обшук і чергове затримання», - повідомив глава Меджлісу.

Водночас, на сайтах підконтрольних Кремлю силових відомств Криму про жодні операції в Білогірському районі не повідомляється.