Новою "Міс Україна Всесвіт" стала 18-річна киянка (фото, відео)

10 серпня в Києві відбувся фінал конкурсу "Міс Україна Всесвіт". Обскакавши 15 суперниць, коштовну корону - нагадаємо, вагою в 450 грамів - виборола 18-річна киянка Яна Краснікова, пише Українська правда. ТаблоID.

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"У дитинстві мені завжди казали, що моє найголовніше завдання - це вчитися і розвивати себе. Я займалася вокалом, кінним спортом, акторською майстерністю, танцями, малюванням, володію іноземними мовами: англійською, іспанською, французькою, вчу португальську, китайську та італійську. Я брала участь у численних міжнародних конкурсах та посідала почесні місця. Але найбільші мої досягнення ще попереду!", - сказала Яна в інтерв'ю для ЗМІ.

Варто зазначити, що Краснікова змагалася в конкурсі попри біль. Як написала дівчина днями в Instagram, "дострибалася" до травми зв'язок.

Дівчина вразила журі конкурсу, зокрема, тим, що заспівала державний гімн українською та англійською мовами.