Шерон Стоун опублікувала запис з кастингу "Основного інстинкту" (відео)

Відома голлівудська актриса Шерон Стоун показала відео, де вона проходить кастинг на роль у "Основному інстинкті".

Це відбулося в 1992 році. На відео чути, як режисер Пол Верховен за кадром читає репліки детектива Ніка Каррена, якого у фільмі зіграв Майкл Дуглас. Шерон тим часом закурює і перевтілюється в Кетнім Трамелл.

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"Не те щоб мене побачили і сказали: "О, так! Це вона!". На зйомки запрошували ще дванадцять або тринадцять жінок. Просто вони відмовилися", – розповіла вона.

Тоді на роль психопатки Трамелл претендували Кім Бейсінгер і Джулія Робертс, які тоді вже були досить популярними. Однак актрисам сценарій видався надто відвертим і вони відмовилися.

Режисер Верховен тоді вирішив ризикнути і запросив на зйомки тоді ще маловідому Шерон Стоун.