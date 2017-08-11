Шерон Стоун опублікувала запис з кастингу "Основного інстинкту" (відео)
Це відбулося в 1992 році. На відео чути, як режисер Пол Верховен за кадром читає репліки детектива Ніка Каррена, якого у фільмі зіграв Майкл Дуглас. Шерон тим часом закурює і перевтілюється в Кетнім Трамелл.
Відома голлівудська актриса Шерон Стоун показала відео, де вона проходить кастинг на роль у "Основному інстинкті".
Це відбулося в 1992 році. На відео чути, як режисер Пол Верховен за кадром читає репліки детектива Ніка Каррена, якого у фільмі зіграв Майкл Дуглас. Шерон тим часом закурює і перевтілюється в Кетнім Трамелл.
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"Не те щоб мене побачили і сказали: "О, так! Це вона!". На зйомки запрошували ще дванадцять або тринадцять жінок. Просто вони відмовилися", – розповіла вона.
Тоді на роль психопатки Трамелл претендували Кім Бейсінгер і Джулія Робертс, які тоді вже були досить популярними. Однак актрисам сценарій видався надто відвертим і вони відмовилися.
Режисер Верховен тоді вирішив ризикнути і запросив на зйомки тоді ще маловідому Шерон Стоун.
#BasicInstinct audition tape for #WaybackWednesdaypic.twitter.com/TaApP2HmJS— Sharon Stone (@sharonstone) August 9, 2017