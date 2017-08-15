У Житомирі встановлюють триптих до пам’ятника Героям Небесної Сотні. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, до 23 серпня, Дня державного прапора України, пам’ятник Героям Небесної Сотні має бути повністю встановлений. Таке доручення дав голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич профільному департаменту.

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Вже сьогодні, 15 серпня, розпочато роботи із встановлення триптиха. 2 металеві пластини висотою близько 8 метрів вже майже закріпили.

Разом з монтуванням пам’ятника проводяться роботи із благоустрою території. Відкриття відбудеться напередодні Дня незалежності, увечері 23 серпня.

Як повідомляв УНІАН, за словами Гундича, пам’ятник Героям Небесної Сотні в Житомирі буде одним із найкращих в Україні та одним із найбільш відомих.Висота скульптури - близько 2,4 метри, а висота триптиху – близько 8 метрів (два поверхи фасаду будівлі). Вночі композиція підсвічуватиметься.