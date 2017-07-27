Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич показав, як виглядатиме пам’ятник Героям Небесної Сотні у Житомирі

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундіч показав, як буде виглядати пам'ятник Героям Небесної Сотні, повідомили в прес-службі ОДА. Як наголошується в повідомленні, пам'ятник планують встановити у Житомирі до 24 серпня.

«Думаю, пам’ятник Героям Небесної Сотні в Житомирі буде одним із найкращих в Україні. А зважаючи на резонанс та увагу громадськості – ще й одним із найбільш відомих. Дякую керівництву і депутатам обласної та міської влади за єдину позицію і розуміння потреби встановлення пам’ятника», – зазначив Гундич.

Висота скульптури - близько 2,4 метри, а висота триптиху – близько 8 метрів . Вночі композиція підсвічуватиметься.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині відкрили пам'ятник гетьману Івану Мазепі. У Харківській області фестиваль з нагоди 330-річчя обрання Мазепи гетьманом відвідали близько 10 тисяч громадян.