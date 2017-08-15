Проти Матіоса відкрито дисциплінарне провадження за нецензурну лексику - Transparency International

За зверненням Transparency International Ukraine (ТІ) відкрито дисциплінарне провадження проти головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Про це повідомляє TІ Україна на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожРозслідуванням вибуху автомобіля в Києві займеться військова прокуратура - Матіос«Після того, як 25 травня 2017 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй персональній сторінці у Facebook розмістив у загальному доступі інформацію з використанням нецензурної лексики, ТІ Україна звернулася до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з дисциплінарною скаргою про неналежну поведінку Матіоса. Адже це є порушенням вимог ст. 16 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів», - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що журналіст Олексій Бобровніков 23 червня 2017 року «публічно повідомив про те, що Анатолій Матіос пропонував йому $10 тис. за підготовку журналістського сюжету про висвітлення ходу розслідування у конкретному кримінальному провадженні у вигідному для себе світлі. Це є порушенням вимог ст. 16, 21, 28 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів».

«Сьогодні українське представництво міжнародної антикорупційної мережі Transparency International отримало рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про відкриття дисциплінарного провадження стосовно головного військового прокурора», - наголосили в ТІ.