Як ви ставитеся до чуток про постачання українських двигунів для ракет в КНДР? – опитування УНІАН

Другий день не припиняються розмови навколо матеріалу The New York Times, в якому повідомлялося, що двигуни виробництва українського підприємства "Південмаш" могли бути використані КНДР у своїй ракетній програмі.

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У зв’язку з цим УНІАН вирішив дізнатися думки своїх читачів, як вони ставляться до таких чуток?

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня 2017 року американське видання The New York Times розмістило публікацію, в якій стверджувалось, що успіхи Північної Кореї у випробуванні міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливими завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, швидше за все, з українського заводу "Південмаш".

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У свою чергу секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов одразу ж заявив, що український оборонно-промисловий комплекс не постачав ракетні двигуни та ракетні технології режиму Північної Кореї, і заявив, що ймовірно ця заява має російське походження з метою дискредитації України.

На самому "Південмаші" також спростували цю заяву.

При цьому експерт Майкл Ілман, на чиї дані посилалися в матеріали, наступного дня й сам написав у своєму Twitter, що малося на увазі, що "Південмаш" міг бути лише одним з можливих джерел поставок, так само як і Росія.