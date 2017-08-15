Експерт NYT пояснив свої слова щодо причетності України до постачання ракетних технологій КНДР

«Ракетний експерт» Майкл Ілман, на якого у свої статті про нібито українські двигуни у балістичних ракетах КНДР посилалось NYT, заявив, що не говорив у ствердній формі про причетність української влади до постачання ракетних двигунів КНДР. Про це він написав у Twitter.

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"Дозвольте мені прояснити щодо джерела надходження двигунів для міжконтинентальних балістичних ракет КНДР: "Південне" – одне з кількох можливих джерел. У Росії є й інші потенціали", – написав він.

Let me be clear about DPRK's source of ICBM engine: Yuzhnoye is one of several possible sources, there are other potentials in Russia. 1/2 — Mike Elleman (@Elleman_IISS) August 14, 2017

«Я не вірю, що українська влада сприяла чи знала, якби б двигуни були отримані із України. Навпаки, Україна арештувала корейців у 2012 році!», - додав експерт.

I don't believe Ukr gov't condoned or knew, if the engines were sourced in Ukr. To the contrary, Ukr arrested North Koreans in 2012! 2/2 — Mike Elleman (@Elleman_IISS) August 14, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, так званий експерт NYT, на коментарях якого базувалася стаття видання про нібито українські двигуни у балістичних ракетах КНДР, Майкл Ілман (Michael Elleman) шість років працював у РФ – з 1995 по 2001 роки. Про це йдеться офіційній біографії «експерта» на сайті «38 North».

Зокрема, Ілман очолював програму, спрямовану на демонтаж застарілих ракет дальнього радіусу дії в РФ. «З 1995 по 2001 рік він очолив програму спільного зменшення загрози в Росії, спрямовану на демонтаж застарілих ракет дальнього радіусу дії», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, американське видання The New York Times розмістило публікацію, в якій стверджувалось, що успіхи Північної Кореї у випробуванні міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливими завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, швидше за все, з українського заводу.

У свою чергу, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс не постачав ракетні двигуни та ракетні технології режиму Північної Кореї.

Держпідприємство "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" заявило, що ніколи не мало і не має жодного зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного чи оборонного характеру. В Адміністрації президента вважають провокацією повідомлення ЗМІ про українські двигуни для ракет КНДР.