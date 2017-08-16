"Шантаж і беззаконня": в Одесі знову скасували концерт Лободи

Концерт співачки Світлани Лободи, запланований на 3 вересня в Одесі на стадіоні "Чорноморець" з нагоди Дня міста, був скасований. Про це повідомив організатор концерту Артем Вознюк в Facebook.

Він також опублікував пояснення такого рішення.

"На жаль, практично з моменту початку рекламної кампанії почали надходити прямі погрози влаштувати безлад і звезти в Одесу групи іногородніх для вчинення протиправних дій стосовно жителів і гостей міста. Ці люди називають себе патріотами і активістами", - написав Вознюк.

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За його словами, "якщо патріотизм проявляється у киданні петард і димових шашок під ноги жінок і дітей, які прийшли на концерт, як це було у клубі "Ібіца", якщо патріотизм чоловіків проявляється в боротьбі з дівчиною, артисткою, на концерти якої ходять десятки тисяч людей, то це виглядає дуже дивним".

"Я швидше назвав би це шантажем і свавіллям.Безумовно,в цій обстановці загроз заворушень,а значить небезпеки для одеситів, розуміючи стурбованість губернатора і голови поліції Одеської області, ми змушені скасувати це свято", - підсумував Вознюк.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня в Одесі місцеві активісти вжезірвали концерт Лободи, який повинен був відбутися в елітному нічному клубі "Ібіца" на березі Чорного моря.