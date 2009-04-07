Світовий банк погіршив прогнози ВВП і інфляції в Україні

Світовий банк переглянув свій прогноз динаміки валового внутрішнього продукту України в 2009 році до 9% падіння проти 4% падіння, прогнозованих раніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив старший економіст Світового банку Руслан ПІОНТКОВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції.

Також, за його словами, СБ погіршив прогноз інфляції в Україні в поточному році з 13,6% до 16,4%. При цьому Р.ПІОНТКОВСЬКИЙ повідомив, що до 2010 року інфляція в Україні сповільниться до 10%, а до 2011 р. - до 8%.

У свою чергу, директор СБ в Україні, Молдові і Білорусі Мартін РАЙЗЕР зазначив, що даний прогноз буде актуальним тільки у разі ухвалення владою України пакету антикризових заходів.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2008 року Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП у 2009 році з 4,5% до рівня «мінус 4%». При цьому СБ поліпшив прогноз інфляції в Україні в 2009 році з 15,3% до 13,6%.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).

Зростання реального ВВП України в 2008 році, порівняно з 2007 роком, становив 2,1%, при цьому зростання ВВП у 2007 році, порівняно з 2006 роком, становило 7,6%.