Німеччина виділила ще один мільйон євро для постраждалих від війни на Донбасі українців

Федеративна Республіка Німеччина виділила ще один мільйон євро для підтримки постраждалих від війни на Донбасі українців. Про це УНІАН повідомили у відділі преси і роботи з громадськістю посольства Німеччини в Україні.

Зокрема, у дипломатичному відомстві заявили, що в цьогоріч Німеччина знову надає безповоротні кошти розміром в один мільйон євро для підтримки гуманітарних заходів Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

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Підтримка здійснюється в рамках проекту «Захист і допомога внутрішньо переміщеним та іншим вразливим особам, які страждають від кризи в Україні». Допомога безпосередньо спрямована на ті частини населення, які значною мірою і надалі страждають від триваючого конфлікту у східній Україні, як, наприклад, люди з обмеженими можливостями або внутрішні переселенці у тимчасових притулках.

«Німеччина солідарно стоїть на боці України. День у день ми виступаємо за припинення конфлікту в східній Україні. Солідарність означає також, що ми повинні прагматично і швидко допомагати людям, які конче потребують нашої допомоги. Я радий, що ми можемо анонсувати надання цієї важливої допомоги безпосередньо перед Всесвітнім днем гуманітарної допомоги, який відзначатиметься 19 серпня. Всесвітній день гуманітарної допомоги застерігає нас, щоб ми не послаблювали своїх зусиль щодо захисту тих, хто його потребує» - сказав посол Німеччини в Україні Ернст Райхель.

Нинішній безповоротний внесок Німеччини є продовженням її дотеперішньої фінансової підтримки діяльності УВКБ в Україні. Надавши лише у 2017 році допомогу в обсязі 25 мільйонів євро, Німеччина зберігає свою позицію найважливішого партнера України у сфері гуманітарної допомоги.

Загалом же по всьому світу Німеччина надає підтримку проектам гуманітарної допомоги на рівні 1,4 мільярда євро.