Відома італійська модель переплутала голлівудського актора Семюеля Л. Джексона з біженцем

Італійська модель Ніна Моріч зганьбилася, прийнявши голлівудську зірку Семюеля Л. Джексона і відомого баскетболіста Меджика Джонсона за "біженців".

На своїй сторінці у Facebook Моріч виклала фото знаменитостей, де вони зображені на лаві, куди присіли відпочити після шопінгу в одному з італійських міст.

У коментарях під фото модель написала, що незадоволена тим, що Італія годує "біженців".

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"Спостерігати за тим, як на курортах типу Форте-дей-Мармі або Мілано-Маріттіма біженці ночують на лавочках з нашими 35 євро - це справді занадто", - підкреслила Ніна в соцмережі.

Користувачі мережі підтримали обурення Моріч. Вони заявили, що не дозволять такого ставлення з боку уряду. Юзерів навіть не збентежив той факт, що у "біженців" фірмові пакети з модних бутиків, пише ТСН.

Один італійський радіоведучий таки впізнав зірок. Він запостив фотографію на своїй сторінці і висміяв модель. Однак Моріч відмовилася визнати свою помилку.