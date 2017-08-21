Відома італійська модель переплутала голлівудського актора Семюеля Л. Джексона з біженцем
Разом із зіркою під критику моделі потрапив баскетболіст Меджік Джонсон.
Італійська модель Ніна Моріч зганьбилася, прийнявши голлівудську зірку Семюеля Л. Джексона і відомого баскетболіста Меджика Джонсона за "біженців".
На своїй сторінці у Facebook Моріч виклала фото знаменитостей, де вони зображені на лаві, куди присіли відпочити після шопінгу в одному з італійських міст.
У коментарях під фото модель написала, що незадоволена тим, що Італія годує "біженців".
Читайте такожСупермодель Іман показала 17-річну дочку від Девіда Боуї (фото)
"Спостерігати за тим, як на курортах типу Форте-дей-Мармі або Мілано-Маріттіма біженці ночують на лавочках з нашими 35 євро - це справді занадто", - підкреслила Ніна в соцмережі.
Користувачі мережі підтримали обурення Моріч. Вони заявили, що не дозволять такого ставлення з боку уряду. Юзерів навіть не збентежив той факт, що у "біженців" фірмові пакети з модних бутиків, пише ТСН.
Один італійський радіоведучий таки впізнав зірок. Він запостив фотографію на своїй сторінці і висміяв модель. Однак Моріч відмовилася визнати свою помилку.