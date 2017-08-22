"Голі Майлі Сайрус, Крістен Стюарт і Ко": хакери виклали в мережу інтимні знімки зірок (фото)

Хакери викрали і опублікували в мережі інтимні фотографії знаменитостей. На цей раз жертвами стали актриса Крістен Стюарт, співачка Майлі Сайрус, а також модель Стелла Максвелл.

Також в загальний доступ потрапили знімки голого легендарного гольфіста Тайгера Вудса і його колишньої дівчини Ліндсі Вонн, пише TMZ.

За даними видання, Вудс вже доручив своєму адвокату зв'язатися з сайтом, на якому були розміщені знімки, і вимагати їх видалення. В іншому випадку спортсмен погрожує подати до суду.

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Як відреагували на масовий злив Сайрус, Максвелл Стюарт і ще не відомо.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше хакери виклали в мережу інтимні фото голлівудської актриси Енн Хетеуей, відомої багатьом в ролі у фільмі "Диявол носить Prada".