Голландські блогери зробили пародію на кліп Дорна (відео)

House of Halo відомі версіями кліпів світових знаменитостей, зокрема, Кеті Перрі, Мадонни, Бруно Марса, Леді Гаги, Джастіна Бібера.

На кліп Beverly українського співака Івана Дорна зробили пародію. Автори гумористичної версії - блогери House of Halo з Амстердама - вирізали з оригінальної версії кліпу музику. Читайте також"Гімн світу": як Ріапобой разом з сином ловили кольорові пелюшки в новому кліпі (відео) За їх версією, героїні ролика - дівчата з групи підтримки - лаялися на майданчику. House of Halo відомі версіями кліпів світових знаменитостей, зокрема, Кеті Перрі, Мадонни, Бруно Марса, Леді Гаги, Джастіна Бібера.

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