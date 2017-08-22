Українська "Роксолана" зізналася, що вперше стала бабусею
Актриса також додала, вона була б не проти, якби онука називала її Люлюня. Саме так, за словами Сумської, її називають близькі.
Українська актриса, зірка серіалу "Роксолана" Ольга Сумська підтвердила, що вперше стала бабусею, пише ТСН.
Своєю радістю вона вирішила поділитися в день свого народження, при цьому рассекретив стать малюка.
"Дуже щаслива. Першою мене привітала моя старша дочка і внучка. Вона посміхнулася мені. Такі відчуття, коли ти береш свою онучку на руки. Це сльози щастя" - розповіла Сумська у прямому ефірі "Сніданку з 1+1".
Як назвали дівчинку, новоспечена бабуся не повідомила.
Актриса також додала, вона була б не проти, якби онука називала її Люлюня. Саме так, за словами Сумської, її називають близькі.
Зазначимо, сьогодні, 22 серпня, актрисі виповнюється 51 рік.
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Про те, що дочка Сумської зустрічається з російським актором стало відомо ще в березні 2015 року.
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