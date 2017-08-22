Українська "Роксолана" зізналася, що вперше стала бабусею

Українська актриса, зірка серіалу "Роксолана" Ольга Сумська підтвердила, що вперше стала бабусею, пише ТСН.

Своєю радістю вона вирішила поділитися в день свого народження, при цьому рассекретив стать малюка.

"Дуже щаслива. Першою мене привітала моя старша дочка і внучка. Вона посміхнулася мені. Такі відчуття, коли ти береш свою онучку на руки. Це сльози щастя" - розповіла Сумська у прямому ефірі "Сніданку з 1+1".

Як назвали дівчинку, новоспечена бабуся не повідомила.

Актриса також додала, вона була б не проти, якби онука називала її Люлюня. Саме так, за словами Сумської, її називають близькі.

Зазначимо, сьогодні, 22 серпня, актрисі виповнюється 51 рік.

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Про те, що дочка Сумської зустрічається з російським актором стало відомо ще в березні 2015 року.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 72-річний Майкл Дуглас очікує поповнення в сім'ї.