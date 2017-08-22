"Я готова підвищувати ставки": 18-річна дочка Джонні Деппа знялася топлес для глянцю (фото)

Дочка Джонні Деппа і Ванесси Параді Лілі-Роуз Депп впевнено будує кар'єру моделі.

Днями 18-річна дівчина знялася для нового номера журналу Карін Ройтфельд CR Fashion Book і прикрасила одну з чотирьох обкладинок видання. На фото Лілі-Роуз постає без нижньої білизни в сорочці на голе тіло. Темою випуску став 1999 рік, повідомляє ТСН.

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Модель позувала відомого фешн-фотографа Стівена Кляйна.

"Карін стилізувала мою першу зйомку для Chanel, мені тоді було всього 15. В цей раз я вирішила зайти трохи далі: показати більше тіла і додати сексуальності. Мені вже виповнилося 18, так що я готова підвищувати ставки", - зізналася Депп журналу.

Нагадаємо, що в березні Лілі-Роуз Депп вже позувала оголеною для Playboy. Правда, тоді знаменитості було всього 17 років.